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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

РФ внесла в "стоп-лист" еще 48 австралийцев

РФ внесла в "стоп-лист" еще 48 австралийцев
Фото: Paul Kane/Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры внесла в "стоп-лист" несколько десятков физических лиц из Австралии, сообщили в среду в МИД России.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что "въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня".

Список подпавших под российские ограничения австралийцев опубликован на сайте МИД РФ.

Последний раз стоп-лист для Австралии МИД РФ расширил 16 сентября 2022 года, тогда в него были добавлен 41 человек. Еще 121 житель Австралии был включен в российский стоп-лист 16 июня 2022 года. А ранее, 7 апреля 2022 года Россия ввела санкции против 228 австралийцев включая членов австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.

МИД РФ Австралия
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