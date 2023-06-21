Девять человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика в Дагестане

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Число жертв аварии с автобусом в Дагестане возросло до девяти человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в среду вечером.

"Погибли, по уточненным данным, девять человек, еще 20 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на МВД Дагестана сообщалось о восьмерых погибших и восьмерых пострадавших. "Сегодня в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге "Кавказ" вблизи поселка Новокохановское произошло ДТП. По предварительным данным, восемь человек погибли и столько же пострадали. Информация предварительная", - сказал собеседник агентства.

Автобус, по предварительным данным, принадлежит частному перевозчику из Дагестана.

По данным МВД, на место выехали сотрудники полиции для установления обстоятельств произошедшего и обеспечения безопасности дорожного движения.