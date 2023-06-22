Российская сторона рассматривает очередной запрос на доступ к журналисту Гершковичу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона получила очередной запрос на консульский доступ к обвиняемому в шпионаже корреспонденту московского бюро издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, он рассматривается, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Получили. Находится на рассмотрении сейчас. Запрос получен. Пока решения нет, но рассматриваем", - сказал он журналистам в Сочи.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

В четверг, 22 июня, Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление ареста Гершковича. Заседание назначено на 11:30.