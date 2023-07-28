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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в Россию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Япония в пятницу объявила о решении в связи с ситуацией вокруг Украины с 9 августа ввести запрет на экспорт в Россию автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем объемом более 1900 см3, сообщают японские СМИ.

"В сотрудничестве с международным сообществом, включая G7, а также соответствующие министерства и ведомства, мы хотели бы твердо выполнять принятые решения", - заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

Запрет Японии в соответствии с санкциями стран G7 против России касается как новых, так и подержанных автомобилей, а также шин, предназначенных для электрических и гибридных машин.

Как отмечается в сообщениях, начиная с апреля прошлого года Япония уже запретила поставки в Россию новых автомобилей премиум-класса стоимостью более 6 млн иен ($43 тыс.).

Агентство "Киодо" пишет, что объем японского экспорта в Россию в 2022 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 30%. На долю легковых автомобилей, большинство из которых были подержанными, приходилось более половины этого показателя.

Соединенные Штаты и европейские страны расширили запрет на экспорт автомобилей в Россию после того, как лидеры "большой семерки" договорились на своем майском саммите принять меры по ограничению экспорта всех товаров, которые могли бы использоваться в военной сфере.

В частности, как сообщалось, Евросоюз запретил поставки в Россию электромобилей и гибридных автомобилей. Также ЕС распространят запрет на экспорт автомобилей класса люкс на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1900 см3.

Япония
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