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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Россельхознадзор запретил ввоз из ЕС шмелей для опыления тепличных растений

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретил ввоз шмелей из стран Евросоюза (ЕС) из-за отсутствия подтверждения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия насекомых, которые используются для опыления тепличных растений.

Как сообщает служба, Ассоциация энтомологов и шмелеводов выразила обеспокоенность возможностью ввоза со шмелиными семьями и кормами вирусов и возбудителей различных болезней, которые могут наносить значительный вред выращиваемым в теплицах культурам, а также распространяться среди сельхозработников и потребителей продукции. Для обсуждения этой ситуации и подтверждения безопасности поставляемых в РФ насекомых Россельхознадзор направил в генеральный директорат Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) просьбу о проведении видеопереговоров. Однако ответ пока не получен.

Россельхознадзор сообщает, что запрет, который вступил в силу 20 июня, будет действовать до проведения переговоров и получения официальных гарантий благополучия территории происхождения насекомых, отсутствия у шмелей перед отгрузкой клинических симптомов и подозрений на наличие заболеваний.

Россельхознадзор Евросоюз ЕС
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