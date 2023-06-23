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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Что произошло за день: пятница, 23 июня

Новый пакет санкций ЕС и ответ России, первый образец самого мощного ракетного двигателя в мире, статус России в FATF

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России. Он вступает в силу в субботу. Санкции предусматривают, в частности, отмену временных разрешений для Германии и Польши импортировать российскую нефть через "Дружбу", расширение запрета на транзит некоторых товаров двойного назначения, запрет на поставки в Россию электрических и гибридных автомобилей и распространение запрета на экспорт автомобилей класса люкс на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1900 см3. В новый пакет включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ. В санкционный список попали 71 физическое лицо и 33 структуры.

- Россия в ответ на новый пакет санкций ЕС расширила список представителей стран ЕС и евроинститутов, которым запрещен въезд.

- Статус России в FATF не изменился по итогам пленарной недели. Членство страны в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег все так же приостановлено, сообщил Росфинмониторинг.

- "Роскосмос" произвел первый образец самого мощного ракетного двигателя в мире - РД-171МВ - для первых летных испытаний новой ракеты-носителя "Союз-5".

- ФСБ сообщила о предотвращении покупки и вывоза из РФ 1 кг радиоактивного изотопа "цезий-137". Задержаны пять человек.

- Российский теннисист Карен Хачанов пропустит турнир Большого шлема в Уимблдоне из-за травмы.

- Движение транспорта в центре Москвы будет временно закрыто 24 июня из-за бала "Выпускник".

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