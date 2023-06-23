ФСБ предотвратила покупку и вывоз из РФ 1 кг радиоактивного изотопа "цезий-137"

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пять человек задержаны за попытку приобрести килограмм радиоактивного изотопа "цезий-137" и вывезти его из России, "для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО", сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины",- сообщили в ЦОС.

Как отметили в спецслужбе, члены группы, действуя в интересах иностранного заказчика, пытались в обход законодательных запретов и ограничений купить 1 кг изотопа "цезий-137" за 3,5 млн долларов США "с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения".

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело по статье 220 (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и статье 30, статье 226.1 (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ) УК России, сообщили в ФСБ.

"Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", - заявили в ЦОС.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и не привели других подробностей спецоперации.