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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

"Роскосмос" произвел первый образец самого мощного ракетного двигателя в мире

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Научно-производственное объединение "Энергомаш" произвело первый лётный двигатель РД-171МВ, самый мощный в мире, для перспективной ракеты-носителя "Союз-5", сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"В июне 2023 года в Научно-производственном объединении "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") завершилось изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты-носителя "Союз-5"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году планируется также закончить сборку РД-171МВ для второй летной ракеты "Союз-5" и произвести двигатель для третьей летной ракеты.

"Следующими этапами программы станут межведомственные испытания РД-171МВ и серийная поставка двигателей для ракет "Союз-5"", - сообщили в госкорпорации.

25 августа 2022 года "Роскосмос" сообщил об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ.

Как сообщалось, РД-171МВ - жидкостный ракетный двигатель, который ляжет в основу ракеты "Союз-5". Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Она будет стартовать с "Байконура" в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался украинскими ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

Роскосмос Энергомаш
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