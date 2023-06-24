Ракету "Союз-2.1б" с климатическим спутником установили на стартовом столе Восточного

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными спутниками установлена на стартовом столе космодрома Восточный, сообщила в субботу госкорпорация "Роскосмос".

"Старт "Союза-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными спутниками - 27 июня в 14:34:49 мск", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Роскосмоса".

По данным госкорпорации, спутник "Метеор-М" 2-3 предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов нашей планеты, контроля гелиогеофизической обстановки (влияние Солнца на основные оболочки Земли).