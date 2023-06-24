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Власти опровергли сообщения о захвате "Вагнером" администрации Усть-Лабинска и его главы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Краснодарского края назвал недостоверной информацию в анонимных телеграм-каналах и мессенджерах о захвате силами группы "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко.

"Сам Станислав Гайнюченко, который еще не избран главой района, а в настоящий момент исполняет обязанности главы администрации, подтвердил, что он находится на рабочем месте. В самом городе и в Усть-Лабинском районе обстановка стабильная, все системы жизнеобеспечения муниципалитета работают штатно", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Краснодарский край Усть-Лабинск Станислав Гайнюченко Вагнер
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