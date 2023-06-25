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Более 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону повредила военная техника

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Более 10 тысяч квадратных метров автодорог в Ростове-на-Дону повредила в субботу военная техника группы "Вагнер", сообщил в телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко в воскресенье.

По его словам, после того, как группа "Вагнер" покинула город, специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. "Больше всего пострадал пр. Буденновский", - отметил Логвиненко.

По его словам, устранить повреждения планируется за два дня.

Глава администрации города сообщил, что территорию вокруг здания штаба ЮВО коммунальщики привели в порядок.

"К уборке приступили в 5 утра. Убран мусор в том числе в районе штаба ЮВО, ростовского цирка, ТЦ "Астор", на Буденновском, Пушкинской, Максима Горького, очищены урны, выполнено подметание на остановочных комплексах", - написал он.

Ростов-на-Дону
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