Девятнадцать домов повреждены в воронежском селе при прохождении колонны "Вагнера"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Почти два десятка домов получили повреждения в результате перестрелки при прохождении автоколонны группы "Вагнер" в Павловском районе Воронежской области накануне, сообщил в воскресенье глава района Максим Янцов.

"В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК "Вагнер", повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Янцов отметил, что жителям района будет оказана помощь в устранении повреждений, а также компенсирован ущерб.

Ранее сообщалось, что накануне в Воронежской области был введен режим контртеррористической операции.