Подразделения группы "Вагнер" покинули Липецкую область
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бойцы группы "Вагнер" покинули Липецкую область, говорится в сообщении в телеграм-канале правительства региона.
"Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона", - говорится в сообщении.
Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал в телеграм-канале, что в регионе находятся бойцы группы "Вагнер". Власти просили людей не выходить из дома без крайней необходимости.
Некоторые дороги были специально повреждены для затруднения передвижения техники.