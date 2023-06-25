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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 24 июня

Подразделения группы "Вагнер" покинули Липецкую область

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бойцы группы "Вагнер" покинули Липецкую область, говорится в сообщении в телеграм-канале правительства региона.

"Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона", - говорится в сообщении.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал в телеграм-канале, что в регионе находятся бойцы группы "Вагнер". Власти просили людей не выходить из дома без крайней необходимости.

Некоторые дороги были специально повреждены для затруднения передвижения техники.

Липецкая область
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