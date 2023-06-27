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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Союз" с метеорологическим спутником и 42 малыми аппаратами стартует с Восточного

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными спутниками ожидается во вторник с космодрома Восточный.

Запуск ракеты с разгонным блоком "Фрегат" будет осуществлен с площадки 1С космодрома Восточный в 14:35 по московскому времени.

Планируется, что спутник "Метеор-М" № 2-3 отделится от разгонного блока спустя час после старта. Затем через полтора часа начнется постепенное отделение 42 малых космических аппаратов. Общая длительность полета разгонного блока "Фрегат" составит около трех часов.

По данным госкорпорации "Роскосмос", масса аппарата "Метеор-М" составляет около 3,2 тонн, расчетный срок работы - 5 лет, спутник будет выведен на орбиту в 832 км от Земли.

"Метеор-М" - метеорологические спутники, позволяющие контролировать толщину озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также проводить мониторинг морской поверхности, включая ледовую обстановку.

Как сообщали в "Роскосмосе" в составе попутной полезной нагрузки будут запущены 17 малых космических аппаратов в интересах российских и зарубежных коммерческих заказчиков. Также заявлены 16 университетских образовательных кубсатов проекта Space-Pi. По линии программы госкорпорации по запуску МКА в образовательных и научных целях "УниверСат" будет выведено девять спутников.

Роскосмос Восточный Союз-2.1б Метеор-М
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