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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Ряд регионов получат 7,5 млрд руб. на компенсацию ветеранам боевых действий расходов на ЖКУ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ряд регионов получат дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, соответствующее распоряжение о распределении на эти цели свыше 7,5 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников - инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация - до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ в среду.

Отмечается, что предусмотренные распоряжением средства будут направлены 37 регионам в связи с дополнительной потребностью. Финансирование также поступит в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, которые уже интегрированы в российскую систему предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей, говорится в сообщении. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства накануне, 27 июня.

Михаил Мишустин
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