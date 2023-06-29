Калининградские власти попросили Минтранс увеличить объем субсидий на авиаперевозки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти Калининградской области обратились к федеральным властям с просьбой увеличить объем субсидирования авиаперелетов в регион.

"Губернатор Антон Алиханов несколько обращений написал в Минтранс с просьбой о выделении дополнительных средства из бюджета на субсидирование авиаперелетов в регион. Может быть, министерство найдет возможность где-то внутри Росавиации перераспределить уже выделенные субсидии", - сообщил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов в эфире радио "Балтик плюс".

На субсидирование полетов в Калининград и продажу недорогих билетов на 2023 год региону было выделено 356 млн рублей. Однако эти деньги закончились уже в конце апреля, и в настоящее время стоимость перелета в Калининград и обратно из других регионов страны заметно выросла. При этом аэропорт города обслуживает примерно 100 рейсов в день на прилет и на вылет, и спрос на полеты только растет, отметил Рольбинов.

По его словам, первые успехи этих попыток добиться увеличения субсидий уже есть. Так, на эти цели уже выделено дополнительно 20 млн рублей, из которых 14 млн рублей направлены "Аэрофлоту", который имеет на калининградском направлении наибольшее количество рейсов.

Как сообщалось, Минтрансом на 2023 год выделены субсидии 17 авиакомпаниям для удешевления перелетов по всей стране. Это касается практически всех регионов РФ. Объем выделенных средств превышает 9 млрд рублей.