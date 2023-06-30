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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Авиакомпании РФ за пять месяцев увеличили перевозки пассажиров в КНР в 10 раз

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпании России в январе-мае 2023 года нарастили перевозки пассажиров в Китай в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 78,8 тыс. пассажиров, на фоне снятия антиковидных ограничений и роста числа рейсов между странами, сообщила пресс-служба российского Минтранса.

Как отмечают в министерстве, с российской стороны регулярные пассажирские рейсы в Китай в летнем расписании выполняют пять авиакомпаний - "ИрАэро", "Аэрофлот", "Аврора", S7 и "Якутия". Они летают по 13 маршрутам с общей частотой 32 рейса в неделю. В частности, есть вылеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, из Владивостока и Хабаровска в Пекин и Харбин, из Новосибирска в Пекин и Урумчи, также выполняются рейсы Южно-Сахалинск-Харбин, Якутск-Харбин и Иркутск-Пекин.

МоскваБолее 25 тысяч граждан Китая посетили Москву за первый квартал 2023 годаЧитать подробнее

Регулярные рейсы с китайской стороны в РФ выполняют семь авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Они летают из Пекина в Москву и Санкт-Петербург, из Чэнду в Москву и Санкт-Петербург, из Циндао в Москву, из Шанхая в Москву и Санкт-Петербург, из Гуанчжоу, Сианя и Чунцина в Москву.

Минтранс РФ продолжает консультации с авиационными властями Китая для дальнейшего расширения авиасообщения между странами, отмечает министерство.

Китай КНР РФ
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