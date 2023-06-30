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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Температура выше нормы в июле прогнозируется в большей части России

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Температура выше нормы прогнозируется в июле более чем на половине территории России, в остальной части страны температура будет близка к норме, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей территории страны не ожидается регионов, где температура будет ниже нормы. На огромной части, больше чем на 50% территорий, класс выше нормы, то есть температура прогнозируется выше нормы (...) Теплый месяц, и есть районы, где он будет очень теплый", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на восточной территории европейской части страны - не территории всего Северо-Западного федерального округа, на Кольском полуострове, в Коми, в Архангельской, Вологодской, Новгородской областях и в Санкт-Петербурге температура в июле будет выше нормы.

Температура выше нормы также будет в Заволжье - Татарстане, Башкортостане, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях. Кроме того, класс погоды выше нормы будет в центре Урала - в Екатеринбурге и Челябинске. Выше нормы температура также будет на территории Красноярского края, в Якутии, Магаданской области, на Камчатке, в Хабаровском и Приморском краях.

На остальной территории Росси температура будет в пределах нормы, но при этом могут быть положительные аномалии в температуре.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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