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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Спутник "Глонасс" нового поколения планируется запустить в августе

Российская спутниковая группировка насчитывает сейчас 225 космических аппаратов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спутник "Глонасс-К2" нового поколения планируется запустить в августе 2023 года, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"В августе в наших планах запустить аппарат нового поколения "Глонасс-К2", который будет иметь более длительные сроки активного существования и лучшие технические, точностные характеристики", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спутники "Глонасс-К2" – доработанный вариант аппаратов третьего поколения серии – "Глонасс-К" (первое поколение - "Глонасс", второе поколение - "Глонасс-М"). Развертывание системы ГЛОНАСС идет одновременно с развитием европейской глобальной навигационной системы Galileo, американской GPS и китайской Beidou.

Система ГЛОНАСС, имевшая изначально военное предназначение, была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Развитием проекта ГЛОНАСС занимаются "Роскосмос", АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" и АО "Российские космические системы".

Борисов отметил, что группировка российских спутников на орбите насчитывает сейчас 225 космических аппаратов.

При этом он отметил, что пусковая программа 2023 года выполняется пока без срывов и переносов, что позволило "качественно и количественно нарастить российскую космическую группировку".

24 января Борисов заявлял, что Россия к 2030 году должна нарастить группировку орбитальных спутников и иметь тысячу аппаратов. Для этого нужно будет выпускать по 200-250 спутников в год.

По его словам, предприятия космической отрасли к 2030 году должны производить по одному спутнику в день. 20 октября глава госкорпорации сообщил, что космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп – один аппарат в день. По его словам, РФ готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в том числе Китая.

Роскосмос Юрий Борисов ГЛОНАСС
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