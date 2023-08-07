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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Минобороны РФ сообщило о запуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военным спутником

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.

"В понедельник, 7 августа, в 16 часов 20 минут с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в 2023 году это десятый пуск ракеты-носителя космического назначения, третий - с космодрома Плесецк.

Ранее на сайте администрации сельского поселения Сафроновское Ленинского района Архангельской области со ссылкой на письмо командующего космическими войсками - заместителя главкома ВКС России сообщалось, что 7 августа с космодрома Плесецк состоится запуск навигационного спутника "Глонасс-К2".

30 июня глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что спутник "Глонасс-К2" нового поколения планируется запустить в августе 2023 года.

Спутники "Глонасс-К2" - доработанный вариант аппаратов третьего поколения серии - "Глонасс-К" (первое поколение - "Глонасс", второе поколение - "Глонасс-М"). Развертывание системы ГЛОНАСС идет одновременно с развитием европейской глобальной навигационной системы Galileo, американской GPS и китайской Beidou.

Система ГЛОНАСС, имевшая изначально военное предназначение, была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Развитием проекта ГЛОНАСС занимаются "Роскосмос", АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" и АО "Российские космические системы".

ГЛОНАСС Минобороны РФ Плесецк
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