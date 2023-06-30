РФ продлила контрсанкции в автоперевозках и расширила их на польские компании

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до конца года контрсанкции в отношении европейских автоперевозчиков, расширив запрет на перевозки по территории России на польские транспортные компании, сообщил Минтранс РФ.

Соответствующее постановление (№1078) за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в пятницу.

"Для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения.

"Запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами", - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Санкции ЕС в отношении большегрузов российских транспортных компаний были введены в апреле 2022 года – им было запрещено осуществлять по ЕС двусторонние и транзитные перевозки, перевозки с территории или на территорию третьего государства. РФ ответила зеркальными мерами в октябре.

После этого стал действовать механизм перецепки/перегрузки: на таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях товары с иностранных автомобилей перегружаются на местные, либо перецепляются полуприцепы с грузами.

Действовавший дедлайн механизма перецепки/перегрузки в отношении иностранных перевозчиков для их работы в РФ истекал по окончании I полугодия 2023 года.

Как сообщалось, в июне Евросоюз в рамках 11-го антироссийского пакета санкций расширил ограничения в части автомобильных грузоперевозок в сообщении с РФ, полностью запретив проезд по своей территории грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.