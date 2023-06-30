Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

РФ продлила контрсанкции в автоперевозках и расширила их на польские компании

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до конца года контрсанкции в отношении европейских автоперевозчиков, расширив запрет на перевозки по территории России на польские транспортные компании, сообщил Минтранс РФ.

Соответствующее постановление (№1078) за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в пятницу.

"Для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения.

"Запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами", - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Санкции ЕС в отношении большегрузов российских транспортных компаний были введены в апреле 2022 года – им было запрещено осуществлять по ЕС двусторонние и транзитные перевозки, перевозки с территории или на территорию третьего государства. РФ ответила зеркальными мерами в октябре.

После этого стал действовать механизм перецепки/перегрузки: на таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях товары с иностранных автомобилей перегружаются на местные, либо перецепляются полуприцепы с грузами.

Действовавший дедлайн механизма перецепки/перегрузки в отношении иностранных перевозчиков для их работы в РФ истекал по окончании I полугодия 2023 года.

Как сообщалось, в июне Евросоюз в рамках 11-го антироссийского пакета санкций расширил ограничения в части автомобильных грузоперевозок в сообщении с РФ, полностью запретив проезд по своей территории грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.

Минтранс РФ ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Борис Гребенщиков объявлен иноагентом

Борис Гребенщиков объявлен иноагентом

Что произошло за день: пятница, 30 июня

Комиссия одобрила постановление кабмина о продлении майских выходных в 2024 году

Комиссия одобрила постановление кабмина о продлении майских выходных в 2024 году

В РФ заблокировали сайты изданий медиагруппы "Патриот"

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября

Дружественные страны поделились с РФ информацией о копенгагенской встрече по Украине

Дружественные страны поделились с РФ информацией о копенгагенской встрече по Украине

МИД РФ выразил протест Польше в связи с задержанием российского хоккеиста

В Кремле пока не знают деталей задержания в Польше хоккеиста из РФ по обвинению в шпионаже

В Кремле пока не знают деталей задержания в Польше хоккеиста из РФ по обвинению в шпионаже

Температура выше нормы в июле прогнозируется в большей части России

Два человека погибли при возгорании на территории добывающего подразделения "Татнефти"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });