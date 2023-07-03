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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Госдума поставит перед Минтрансом вопрос об увеличении числа авиарейсов из Калининграда

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы обратят внимание Минтранса РФ на необходимость выделения дополнительных самолетов для рейсов из Калининграда в другие регионы России, заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы с Антоном Андреевичем (губернатор Калининградской области Антон Алиханов - ИФ) когда обсуждали вопросы транспортной доступности, говорили о необходимости выделения еще дополнительно новых самолетов, которые могли бы закрыть потребность региона в обеспечении перелетов между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом, других регионов, потому что сегодня такая потребность существует. Поэтому, коллеги, давайте на это внимание обратим, вопрос этот поставим перед министерством транспорта нашей страны", - сказал Володин.

3 июля в Калининграде проходит выездное заседание Совета Госдумы, в котором принимают участие в том числе руководители фракций, главы профильных думских комитетов и губернатор Калининградской области Алиханов.

Ранее в ходе рабочей поездки Володин и депутаты Госдумы посетили автомобильный завод "Автотор" и фабрику "Обсервер", которая специализируется на разработке и производстве инвалидных колясок с электроприводом.

Госдума Минтранс Калининград
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