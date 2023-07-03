Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении требований к составлению и периодичности издания нормативных словарей, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ.

"Нормативный словарь издается и распространяется в электронном виде. Переиздание нормативного словаря осуществляется не реже одного раза в пять лет", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Под нормативным словарем, фиксирующим нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве госязыка РФ, понимается "словарь, являющийся официальным источником информации о нормах современного русского литературного языка, описывающий лексическую систему современного русского литературного языка, не содержащий фактов, противоречащих современному употреблению языковых единиц".

В состав словника нормативного словаря включается общеупотребительная лексика современного русского литературного языка, необходимая для обеспечения полноценного функционирования госязыка РФ в сферах его обязательного использования.

Нормативный словарь содержит перечень иностранных слов, "не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке (слов, которые обозначают понятие, для которого нет слова в русском языке либо которые отличаются от сходного по значению русского слова стилистической характеристикой или оттенком значения)", отмечается, в частности, в документе.

Нормативный словарь определяет, какие слова или значения слов не могут употребляться в текстах, употребляемых в сферах обязательного использования госязыка РФ. При описании слов или их отдельных значений, употребляемых в сферах обязательного использования госязыка, в качестве специальных терминов указывается сфера их использования.

В феврале 2023 года Госдума приняла закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. Этот закон ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве госязыка РФ.

Предполагалось, что этот закон позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования госязыка РФ, обеспечить контроль за качеством подготовки "единого корпуса" грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка.