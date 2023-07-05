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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Росстат насчитал на учете в Соцфонде 41,775 млн пенсионеров

Росстат насчитал на учете в Соцфонде 41,775 млн пенсионеров
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В России на учете в Фонде пенсионного и социального страхования (Соцфонде) зарегистрировано 41,775 млн пенсионеров, 2,133 млн из них получают пенсии по инвалидности, свидетельствуют данные Росстата на 1 января 2023 года.

По данным ведомства, всего в стране на тысячу человек приходится 285,3 пенсионера.

Росстат напоминает, что "с 2023 года публикация информации по общей численности пенсионеров, включая пенсионеров силовых ведомств, приостановлена, приведена только численность пенсионеров, состоящих на учете в Фонде пенсионного и социального страхования".

По данным Росстата, ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) на 1 января 2023 года получают более 10 млн человек. Эти данные приводятся без учета статистики из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

ЕДВ предоставляется людям с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, их семьям и некоторым другим гражданам с правом на федеральные меры поддержки.

Социальные пенсии, которые получают, в том числе люди с инвалидностью, были проиндексированы на 3,3% с 1 апреля 2023 года.

По данным Росстата на 1 января 2023 года, в России насчитывается более 10,9 млн инвалидов.

Росстат
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