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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Правительство РФ рассмотрит реализацию программы в рамках проекта "Жилье"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос распределения субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов страны, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Проект распоряжения обеспечит реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жильё" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство рассмотрит законопроект о ратификации протокола о внесении изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС.

"Протоколом предусматривается продление до 31 декабря 2025 года возможности подачи заявления об экспертизе или регистрации медицинского изделия в порядке, предусмотренном законодательством государства-участника", - добавили в кабинете министров.

Правительство РФ
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