ФАС выпустит "черную книгу" недобросовестных практик на финансовом рынке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба планирует выпустить "черную книгу" недобросовестных практик на финансовом рынке и будет следить за соблюдением финансовыми организациями рекомендаций в этой сфере на постоянной основе, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.

"Мы предполагаем издать обзор этих недобросовестных практик, считайте, что это будет "черная книга", а не "белая" для участников рынка. Повторять эти действия, которые уже были совершены рядом участников, наверное, не надо, поскольку реакция будет предсказуемая и однозначная", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России.

Он напомнил, что ФАС и ЦБ в последнее время выпустили три информационных письма с рекомендациями по недопущению применения недобросовестных практик участниками финансового рынка.

"Мы предполагаем в текущем году провести мониторинг исполнения наших рекомендаций, будем делать это на постоянной основе, равно как и фиксировать действия кредитных организаций с точки зрения добросовестных практик и недобросовестных", - отметил Кашеваров.

Он призвал найти решение, которое простимулирует финансовые организации не искать новые формы недобросовестных практик.

"Надо искать решение, которое обеспечит выгоду от прозрачности нежели, чем от решений маркетинговых службы банков, которые продвигают те или иные продукты. Идентичных условий (у кредитных организаций - ИФ), скорее всего, нет, у каждого что-то свое. Когда мы реагируем на какую-то недобросовестную практику, ее уже никто не повторяет, ищут новую форму. Нужно останавливать поиск новых форм. Как это сделать, я на данный момент ответить не могу", - отметил Кашеваров.