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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Минобороны РФ сообщило об отражении украинских атак на трех направлениях

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об отражении в последние сутки попыток украинских сил идти в наступление на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу на брифинге сообщил, что на донецком направлении отражены девять атак.

"Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое и западнее Клещеевки Донецкой народной республики", - заявил Конашенков.

По его данным, на красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики, там же пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

"На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и города Орехов Запорожской области", - сказал представитель Минобороны.

"На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражена атака противника, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

"В районе населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - заявил он.

По данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

"В районах населенных пунктов Новолюбовка Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - сказал Конашенков.

Он также заявил, что в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Украины.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - проинформировал представитель Минобороны РФ.

Средствами ПВО сбит украинский истребитель Су-27 в районе Новогригоровки в ДНР, заявил он.

По его словам, в городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ, перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Российскими системами ПВО также уничтожено семнадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Сумской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах", - сказал представитель военного ведомства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10582 танка и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11512 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

Минобороны РФ Украина
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