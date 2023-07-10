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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

ФСБ задержала руководителей частной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе задержали руководителей и сотрудников частной клиники по подозрению в выдаче фиктивных справок-приглашений, по которым в Россию въехали более 150 граждан Украины, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны граждане Российской Федерации, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области", - говорится в пресс-релизе.

По информации ФСБ, на самом деле граждане Украины заболеваний не имели и лечение им не требовалось.

"В дальнейшем на основании полученных фиктивных справок-приглашений более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию Российской Федерации и встали на миграционный учет в Московском регионе", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 322.1 УК (Организация незаконной миграции). Сколько человек задержано, не уточняется.

ФСБ Украина Московская область Москва
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