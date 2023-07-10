Белоруссия и РФ намерены создать и запустить в серию двухмоторный 19-местный самолет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия будут реализовывать комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения, Москва и Минск, в частности, намерены создать двухмоторный самолет, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) республики.

По ее данным, председатель ГВПК Дмитрий Пантус и замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров подписали данную программу в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Достигнуты принципиальные договоренности о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. Руководителями АО "Уральский завод гражданской авиации" и ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" подписан план мероприятий по реализации данного проекта", - добавили в пресс-службе.