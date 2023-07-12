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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Принят закон о праве регионов выбирать меры против бездомных животных

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном чтении закон о предоставлении права регионам выбирать способы борьбы с безнадзорными животными.

Закон разрешит регионам законодательным актом устанавливать порядок работы с животными без владельцев и определять перечень мероприятий по борьбе с этим явлением.

В законе остаются требования, которые должны соблюдаться при отлове бездомных животных, в частности, запрет "применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных". Но при этом в нем содержится ссылка: "...если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ".

Выгуливать домашних животных нужно, исключая возможность их свободного, неконтролируемого передвижения "вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула".

За принятие закона высказался 301 депутат, против - 31, воздержались семеро.

Госдума
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