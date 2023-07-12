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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Три месячных нормы осадков выпало за сутки в Туапсинском районе Кубани

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Более 280 миллиметров осадков выпало с вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков - это три месячные нормы", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале в среду.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Туапсинском районе подтоплены более 650 придомовых территорий, детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги.

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Жителей эвакуируют из затопленных домов в пункты временного размещения. В четырех поселениях района введен режим ЧС.

Как сообщил Кондратьев, только что в связи с непогодой проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он отметил, к ликвидации последствий стихии привлекли более 300 человек и 50 единиц техники. Специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме.

"На помощь в Туапсинский район уже прибыли бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Поручил подключиться к этой работе главам ближайших муниципалитетов", - добавил Кондратьев.

Краснодарский край
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