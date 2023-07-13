Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей и повышении максимального размера мегагрантов.

"Я не раз встречался и с российскими учеными, и с нашими соотечественниками, которые трудятся в зарубежных университетах и исследовательских центрах. Совсем недавно в очередной раз. Многие хотят работать в России, участвовать в интересных, значимых исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которые как раз и позволяют собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Президент России попросил правительство и Госдуму "обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы с тем, чтобы ее условия стали еще более привлекательными для исследователей".

"Считаю необходимым повысить максимальный размер мегагрантов, увеличить, что очень важно, коллеги об этом говорили недавно со мной, сроки их реализации. Скажем, до пяти лет, некоторые говорят - хорошо бы и десять, но до пяти лет с возможностью продления до трех, это уже будет почти 10", - сказал Путин.

Также президент отметил, что нужно поддержать крупные научные проекты соотечественников и ведущих зарубежных исследователей, в том числе тех, кто уже участвовал в создании в России лабораторий мирового уровня.

"За пять лет ученый в общей сложности должен получить на свой проект полмиллиарда рублей при том условии, если он готов работать в нашей стране на постоянной основе. Поддержка в объеме четверти миллиарда рублей за пять лет будет оказана ведущим зарубежным ученым, которые приедут в Россию, создадут в наших вузах кафедры, будут заниматься преподавательской деятельностью, работать со студентами и аспирантами", - отметил Путин.

По его словам, в результате "такие коллеги из-за рубежа сформируют научные школы по ключевым приоритетным направлениям развития науки и технологий".

Также в рамках обновленной программы мегагрантов будет оказано содействие перспективным молодым исследователям, в том числе соотечественникам, которые хотят вернуться на родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения, отметил Путин и добавил, что таких немало.

Президент также заявил, что обновленная программа мегагрантов должна быть запущена в короткие сроки.