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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Фальков сообщил, что расходы на гражданскую науку превысили 3% от федерального бюджета

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Расходы на гражданскую науку в 2023 году составили почти 706 млрд, что составляет более 3% от федерального бюджета, сообщил в Госдуме министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Если посмотреть данные Федерального казначейства, масштабы и приоритеты финансирования гражданской науки из федерального бюджета, то мы с вами увидим, что 2023 год является самым хорошим с этой точки зрения за последние 10 лет. Буквально в цифрах, на которые мы выходим: это 705 млрд и 900 млн, почти 706 млрд рублей, это больше 3% - 3,11% - расходов федерального бюджета", - сказал он.

По его словам, лучше российская наука финансировалась только в 2013 году.

В конце июля 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что бюджет на науку в предстоящие годы будет приоритизирован под задачи экономики и потребности отраслей в условиях санкционного давления.

По его словам, в 2023 году на гражданскую науку в 2023 предусмотрено 492 млрд рублей, в 2024 - 490 млрд рублей, на 2024 - 473 млрд рублей. Общий объем государственной программы "Научно-технологическое развитие" с учетом задач по финансированию высшего образования превысит 1,1 трлн ежегодно.

Валерий Фальков Дмитрий Чернышенко Госдума Федеральное казначейство Минобрнауки
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