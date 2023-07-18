Населенные пункты в пяти районах Белгородской области подверглись ударам ВСУ за сутки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник в своем телеграм-канале сообщил о нанесенных со стороны Украины ударах по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, населенные пункты в пяти муниципалитетах подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов, обошлось без пострадавших.

"В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено 6 артиллерийских снарядов, по окраине хутора Ново-Репяховка - 4 артиллерийских снаряда, по окраине села Илек-Пеньковка - 3, между селами Колотиловка и Репяховка - один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет. Также на окраине села Прилесье противник сбросил с квадрокоптера две гранаты. Обошлось без последствий", - написал глава региона.

Он добавил, что в результате автоматической стрельбы из огнестрельного оружия в районе села Демидовка произошло отключение электроэнергии в селах Репяховка, Надежевка, Графовка, Демидовка, Поповка и поселке Прилесье.

По словам губернатора, к данному моменту электроснабжение восстановлено в селах Репяховка, Графовка, Надежевка и поселке Прилесье. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. По селам Щетиновка и Нехотеевка - по одному артиллерийскому снаряду. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА три гранаты. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

По его информации, в Шебекинском городском округе над городом Шебекино сбит один беспилотник противника. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по поселку Красное - 6 минометных снарядов, по селу Середа - 5. Также в селе Середа противник сбросил с БПЛА 5 взрывных устройств. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе из миномета обстреляны окраины села Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка - зафиксировано 24 и 6 прилетов соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Мокрая Орловка. Противник выпустил 7 снарядов. Обошлось без последствий.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.