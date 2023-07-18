Пять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела поселка Шамино в Шебекинском городском круге.

"Под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино. По предварительным данным, пять человек пострадали - мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у четырех - ранения легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.