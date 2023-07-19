Следствие задержало бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева

Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество, следователи просят суд арестовать его

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, задержанного по делу об особо крупном мошенничестве; по данным источника "Интерфакса", он был задержан следствием МВД после допроса.

Согласно базе суда, соответствующее ходатайство поступило в суд в среду, 19 июля. Лавленцеву, по данным суда, вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Собеседник "Интерфакса" в силовых кругах рассказал агентству, что фигурант был задержан следствием МВД после допроса в качестве подозреваемого по делу о хищении денежных средств при реализации контрактов на исполнение строительных работ.

По некоторым данным, сумма ущерба по делу может достигать 3 млрд руб.

Официальными комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга по ЖКХ в 2013-2014 годах. В 2020-2022 годах возглавлял компанию "Стройтрансгаз".