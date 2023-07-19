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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Бывший вице-губернатор Петербурга отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана до 17 сентября, говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Лавленцеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело ведет Следственный департамент МВД России, уточнили в суде.

О задержании Лавленцева сообщалось ранее в среду.

В свою очередь собеседник "Интерфакса" в силовых кругах сообщил агентству, что Лавленцев был задержан следствием МВД после допроса в качестве подозреваемого по делу о хищении денег при реализации контрактов на строительные работы. По некоторым данным, сумма ущерба по делу может достигать 3 млрд рублей.

Официальными комментариями следствия по данной ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга по ЖКХ в 2013-2014 годах. В 2020-2022 годах он возглавлял компанию "Стройтрансгаз".

Петербург Владимир Лавленцев
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