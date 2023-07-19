Путин заявил о готовности РФ заместить украинское зерно на мировом рынке

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

"Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он привел показатели производства Украиной зерновых за прошлый год. "Украина за прошлый сельхозгод произвела порядка 55 млн тонн зерновых, экспорт составил 47 млн тонн, из них пшеницы - 17 млн тонн. А Россия собрала в прошлом году 156 млн тонн зерновых и 60 млн тонн экспортировала, из них 48 млн тонн - это пшеница", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины - меньше 5%. "Эти цифры сами за себя говорят. Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность, а всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру - спекуляции и ложь", - сказал российский Путин.

При этом президент отметил, что Запад чинил препятствия не только "зерновой сделке", но и безвозмездной передаче Россией зерна и удобрений беднейшим странам.

"Ничего практически (на Западе - ИФ) не сделали для нормальной работы сделки, а вот для ее срыва наши так называемые партеры на Западе сил не пожалели. Сделали все, чтобы пустить ее под откос (...) Данная сделка, в кавычках, которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для беднейших государств мира, по факту была использована для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", - заявил Путин.

По его словам, за почти год в рамках сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в богатые страны, включая, прежде всего, государства ЕС. Одновременно на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен пришлось менее 3% от общего объема: меньше 1 млн тонн, подчеркнул Путин.

"При этом ни одно из условий этой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, так и не выполнено. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам: из 262 тыс. тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии - 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению, остальное остается в недобросовестных руках европейцев. И это несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", - сказал Путин.