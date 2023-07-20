ЕС добавил в санкционный список начальника московской полиции и представителей мэрии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против 12 граждан России, среди которых – начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов. Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг в Официальном журнале ЕС.

Под санкции также попали представители правительства Москвы - руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко и заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, в санкционный список внесены представители руководства пенитенциарных учреждений, а также директор ФСИН Аркадий Гостев.

В документе указано, что санкции вводятся против ряда российских структур, в том числе ГУ МВД по Москве и Департамента информационных технологий города Москвы.