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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

"Уральские авиалинии" запланировали выкупить 19 своих Airbus

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова выкупить 19 из 52 Airbus, сообщил журналистам в субботу гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"(Планы по выкупу - ИФ) есть, сейчас в стадии решения эта сделка. Соединенные Штаты (Америки - ИФ) разрешили нам выкупить 19 самолетов, и Евросоюз", - сказал он.

Скуратов добавил, что для этих целей будут кредитные ресурсы Российской Федерации на много лет. "Я думаю, что решение будет в течение ближайших трех недель", - заявил гендиректор авиакомпании.

Он также сообщил, что компания сделала заявку на приобретение в лизинг 38 самолетов МС-21.

"Мы сделали заявку на 38 МС-21", - сообщил Скуратов.

Отвечая на вопрос о возможных сроках сделки, он сказал: "Где-то 2029-2030 год".

Скуратов уточнил, что авиакомпания хотела бы взять эти самолеты в лизинг.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.

Уральские авиалинии Сергей Скуратов Airbus
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