Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:21

Правительство расширило виды экономической деятельности для инвесторов ТОР

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень видов экономической деятельности, доступных для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), созданных в моногородах, сообщает в воскресенье сайт правительства.

"Теперь резиденты территорий опережающего развития в моногородах смогут заниматься любой деятельностью, за исключением некоторых ее видов. В числе таких исключений - производство подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовая и розничная торговля, финансовые услуги, страхование, аренда, лизинг, деятельность компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение позволит привлечь в развитие таких территорий дополнительные инвестиции, стимулировать реализацию значимых проектов, создать новые рабочие места. Ранее для каждой из таких территорий, расположенных в моногородах, действовал строго определённый перечень разрешённых видов деятельности.

"Таким образом, речь идет о создании равных конкурентных возможностей для всех территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах", - говорится в сообщении.

Также подписано постановление о расширении границ ТОР "Саров" в одноименном городе Нижегородской области.

"Решение позволит реализовать несколько инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 1,8 млрд рублей. На новых предприятиях появится более 200 рабочих мест", - отмечается в сообщении.

"Один из проектов подразумевает расширение выпуска запорной арматуры для атомных электростанций. Суть инициативы - локализация производства специального трубопроводного запорного оборудования. Эта продукция предназначена как для российских, так и для зарубежных атомных электростанций. Реализация проекта будет идти на территории технопарка "Саров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в числе других проектов - запуск новой линии по производству творога, начало производства шоколада премиум-класса и различных видов мармеладной продукции и открытие нового завода зерновых напитков, соков и воды.

правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 22 июля

Возобновлено движение поездов в Красногвардейском районе Крыма

Возобновлено движение поездов в Красногвардейском районе Крыма

Ликвидированный в Подмосковье мужчина имел при себе автоматическое оружие и гранаты

Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области

Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области

Ликвидирован мужчина, открывший огонь по полицейским в Подмосковье

Хинштейн сообщил, что в полицейских в Подмосковье стрелял приезжий из Красноярска

Минобороны РФ сообщило о гибели корреспондента "РИА Новости" в Запорожской области

На Крымском мосту снова открыли движение после второго за день перекрытия

На Крымском мосту снова открыли движение после второго за день перекрытия

Движение по Крымскому мосту снова временно перекрыто

Четыре поезда остановлены в Крыму из-за ЧП на складе боеприпасов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });