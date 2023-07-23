Правительство расширило виды экономической деятельности для инвесторов ТОР

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень видов экономической деятельности, доступных для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), созданных в моногородах, сообщает в воскресенье сайт правительства.

"Теперь резиденты территорий опережающего развития в моногородах смогут заниматься любой деятельностью, за исключением некоторых ее видов. В числе таких исключений - производство подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовая и розничная торговля, финансовые услуги, страхование, аренда, лизинг, деятельность компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение позволит привлечь в развитие таких территорий дополнительные инвестиции, стимулировать реализацию значимых проектов, создать новые рабочие места. Ранее для каждой из таких территорий, расположенных в моногородах, действовал строго определённый перечень разрешённых видов деятельности.

"Таким образом, речь идет о создании равных конкурентных возможностей для всех территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах", - говорится в сообщении.

Также подписано постановление о расширении границ ТОР "Саров" в одноименном городе Нижегородской области.

"Решение позволит реализовать несколько инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 1,8 млрд рублей. На новых предприятиях появится более 200 рабочих мест", - отмечается в сообщении.

"Один из проектов подразумевает расширение выпуска запорной арматуры для атомных электростанций. Суть инициативы - локализация производства специального трубопроводного запорного оборудования. Эта продукция предназначена как для российских, так и для зарубежных атомных электростанций. Реализация проекта будет идти на территории технопарка "Саров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в числе других проектов - запуск новой линии по производству творога, начало производства шоколада премиум-класса и различных видов мармеладной продукции и открытие нового завода зерновых напитков, соков и воды.