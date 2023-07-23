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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Мишустин посетит Дальневосточный и Сибирский федеральные округа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин 24-27 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

24 июля во Владивостоке Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и встретится с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф" на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

По данным пресс-службы, 25 июля премьер посетит локомотивовагоноремонтный и авиационный заводы в Улан-Удэ.

26 июля в Горно-Алтайске Мишустин проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.

27 июля в Норильске глава правительства посетит Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова и Физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка".

Отмечается, что в рамках рабочей поездки премьер встретится с главами регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

В составе правительственной делегации - вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, сообщила пресс-служба кабмина.

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