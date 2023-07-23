Маск ищет варианты для нового логотипа Twitter

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Владелец Twitter Илон Маск заявил, что готов уже в понедельник изменить логотип этой соцсети, если ему предложат интересный альтернативный вариант.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", - написал он в своем твиттере, намекая на нынешний логотип - изображение птицы.

По мнению Маска, соцсети нужен логотип, в котором бы обыгрывалась латинская буква "икс".

"Если сегодня кто-то опубликует достаточно хороший вариант логотипа с буквой "икс", то уже завтра мы это будем использовать во всем мире", - добавил бизнесмен.