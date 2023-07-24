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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Израильские спецслужбы задержали 17 палестинцев в ночных рейдах на Западном берегу Иордана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Силы безопасности Израиля задержали 17 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан и обезвредили несколько взрывных устройств, сообщает The Times of Israel.

"Произошла перестрелка, и подозреваемые швыряли взрывные устройства в военных, которые в ответ открыли огонь", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Отмечается, что некоторые подозреваемые получили ранения.

В результате операции в лагере беженцев Нур Шамс недалеко от палестинского города Тулькарм израильские военные обнаружили и уничтожили около десяти взрывных устройств и задержали одного подозреваемого.

Еще 15 палестинцев были задержаны в нескольких деревнях в центральной и южной части Западного берега, там же было захвачено оружие. Последнего подозреваемого ЦАХАЛ обнаружили в районе Вифлеема.

Также ночью произошли столкновения палестинцев с израильскими военными в лагере беженцев Аскар недалеко от города Наблус.

ЦАХАЛ Израиль
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