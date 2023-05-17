Израильские силы задержали 13 подозреваемых в терроризме палестинцев

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные, сотрудники общей службы безопасности (Шабак) и пограничная полиция задержали на Западном берегу реки Иордан 13 палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности, сообщает в среду The Jerusalem Post.

Подозреваемых задержали в шести различных населенных пунктах на палестинских территориях. Во время одного из рейдов военных в городе Тубас произошли столкновения.

Помимо этого, стычки произошли близ святыни - могилы Иосифа в Наблусе. Там военные Израиля сопровождали группу евреев паломников к этому месту поклонения. Один палестинец получил ранения в ходе столкновений.

Могила Иосифа - место поклонения для христиан, евреев и мусульман. Согласно договоренностям, достигнутым в Осло в 1993 году, за территорию святого места отвечает Палестинская национальная администрация, однако на практике ее контролируют военные Израиля.