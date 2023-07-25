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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Штрафы за переход через железнодорожные пути в неположенном месте повысят в 5 раз

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за хождение по железнодорожным путям в неположенных местах со 100 до 500 рублей.

Такое правонарушение, совершенное в Москве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской области - повлечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, предусматривает закон.

Лицо привлекается к административной ответственности, если в пределах 1 км от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком, говорится в законе.

Госдума Петербург Московская область Ленинградская область Москва
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