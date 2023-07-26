Крымский мост на несколько минут закрывали для автотранспорта

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В среду утром Крымский мост ненадолго закрывали для автотранспорта, следует из сообщений в телеграм-канале, который информирует об обстановке на мосту и подъездах к нему.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении от 9:38 по Москве.

В 9:44 телеграм-канал сообщил, что движение возобновилось.

Причины остановки движения не были названы.

Во вторник движение по мосту перекрывалось один раз, в понедельник - четыре раза.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали беспилотники. Повреждена автодорожная часть.