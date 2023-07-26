Володин предложил передать городской электротранспорт в ведение регионов, а не муниципалитетов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вопросы развития городского электротранспорта должны быть переданы в ведение региональной, а не муниципальной власти, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам надо выходить на решение, чтобы городской электротранспорт перешел в полномочия как минимум регионов, но лучше, чтобы были федеральные программы, позволяющие на системной основе заменять устаревший подвижной состав", - сказал Володин в среду на "правительственном часе" с участием министра транспорта Виталия Савельева.

По его словам, предприятия в сфере городского электротранспорта "в тяжелейшим состоянии, износ огромный".

Володин сообщил, что в преддверие "правительственного часа" в Госдуму поступили коллективные обращения граждан из Волгограда, Костромы, Тольятти, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Тамбова, Белгородской, Орловской, Астраханской областей.

"Жители просят поддержки со стороны федерального центра городскому электрическому транспорту, потому что бездумная замена троллейбусов на автобусы, маршрутки ни к чему хорошему не приведет. Выбывает из рабочего состояния трамвай. Он, понятно, требует дополнительного внимания, но когда трамвайные маршруты сокращаются, это значит, остановится город в развитии", - сказал председатель Госдумы.