Мишустин прибыл в Норильск

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в завершении рабочей поездки по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам в четверг прибыл в Норильск.

В этот город Мишустин прибыл из Горно-Алтайска, до этого побывал в Улан-Удэ и Владивостоке. В этой поездке премьер посетил ряд предприятий, провёл совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства РФ, встретился с главами регионов.

В Норильске Мишустин посетит Надеждинский металлургический завод Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норникель", где осмотрит цеха и ознакомится с программами предприятия.

Затем он посетит физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка".

Также премьера ознакомят с комплексным планом социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

В завершении поездки Мишустин встретится с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.