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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Мишустин пожелал Котюкову удачи на сентябрьских выборах губернатора Красноярского края

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин пожелал врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову удачи на предстоящих выборах главы региона.

"Хочу от всей души пожелать вам удачи на выборах в сентябре", - сказал Мишустин на встрече с Котюковым во время поездки в Норильск.

Премьер выразил уверенность, что программы, которыми Котюков будет заниматься с командой, "дадут людям возможность почувствовать результаты в ближайшее время". "Это, в первую очередь, создание комфортных условий, это экологическая обстановка - чтобы все было чисто, безопасно для людей: чистый воздух, чистая вода", - пояснил Мишустин.

25 июля Котюков подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Красноярского края, которые состоятся осенью.

Михаил Мишустин Красноярский край Михаил Котюков
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